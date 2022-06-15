Эфкан Ала о нормализации отношений между Турцией и Арменией

«В процессе нормализации отношений с Арменией мы действуем в рамках сотрудничества с Азербайджаном». Об этом заявил заместитель председателя правящей «Партии справедливости и развития» Турции по внешним связям Эфкан Ала.

По его словам, встречи в рамках процесса нормализации отношений с Арменией продолжаются.

«Состоялись встречи спецпредставителей. Мы ожидаем улучшения отношений. Надеюсь, что другая сторона также нацелена на это. Будут достигнуты результаты, полезные не только для двух стран, но и всех государств региона».

Говоря об отношениях между Турцией и Азербайджаном, зампредседателя подчеркнул, что «всем рекомендуется извлечь уроки из этого братства».