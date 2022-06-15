Песков готов пересесть на Lada

Ранее на сессии Петербургского международного экономического форума Силуанов заявил, что государство могло бы взять на себя риски российского бизнеса в части реализации произведенных товаров, например, подушек безопасности в «Ладе».

«Знаете, я готов как госслужащий ко всему. Каждый госслужащий у нас готов ко всему», - сказал Песков в ответ на вопрос, поддерживают ли в Кремле предложение пересадить чиновников на автомобили Lada.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров попросил уточнить, готово ли государство купить товары, которые окажутся никому не нужны. Министр подчеркнул, что государство не станет покупать подушки безопасности для «Лады», а обеспечит работу бизнеса так, чтобы тот был устойчивым.

Тогда Макаров спросил, не придется ли платить за такую «Ладу» «по повышенной цене» обычным людям, а не бюджету. «Если мы пересадим работников государственных на «Лады»...», - начал Силуанов. Глава комитета Госдумы сразу напомнил ему, что такая идея уже была в 1990-е и «не показала свою достаточную эффективность».

Комментируя такое предложение главы Минфина, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил Силуанову самому приехать на работу на автомобиле Lada.