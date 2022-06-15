Экс-премьер Румынии: Азербайджан – решение для энергетического вопроса Европы

«Азербайджан сегодня является решением и ответом для Европы в энергетическом вопросе». Об этом в кулуарах IX Глобального Бакинского форума заявил журналистам бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.

По его словам, Азербайджан в сотрудничестве с ЕС может увеличить производство и поставки энергоресурсов, добавив, что восхищен, насколько рационально Азербайджан смог использовать доходы от нефти и газа для развития.

«Эта концепция была прекрасно использована в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев продолжает данную концепцию. Сегодня Азербайджану нужны инвестиции для производства больших объемов нефти и газа», - сказал он.