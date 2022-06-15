Экс-президент Латвии о сотрудничестве Азербайджана и Европы в сфере энергоресурсов

«Азербайджан является важным и надежным партнером Европы в вопросе поставок энергоресурсов». Об этом заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс, принимающий участие в IX Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, роль Азербайджана в этом вопросе продолжит возрастать в последующие годы, поскольку запрет на закупку российских энергоресурсов скоро станет реальностью.

Затлерс отметил, что европейские страны заинтересованы в увеличении объемов поставок энергоресурсов из Азербайджана.

«ЕС является важным и надежным партнером, и подписание долгосрочного договора о поставках будет выгодным для Азербайджана», - отметил он.