Экс-президент Латвии о сотрудничестве Азербайджана и Европы в сфере энергоресурсов
«Азербайджан является важным и надежным партнером Европы в вопросе поставок энергоресурсов». Об этом заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс, принимающий участие в IX Глобальном Бакинском форуме.
По его словам, роль Азербайджана в этом вопросе продолжит возрастать в последующие годы, поскольку запрет на закупку российских энергоресурсов скоро станет реальностью.
Затлерс отметил, что европейские страны заинтересованы в увеличении объемов поставок энергоресурсов из Азербайджана.
«ЕС является важным и надежным партнером, и подписание долгосрочного договора о поставках будет выгодным для Азербайджана», - отметил он.