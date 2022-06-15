Россия рассчитывала захватить Киев за 12 часов

Россия рассчитывала захватить Киев в течение 12 часов после вторжения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

По его словам, об этом свидетельствует найденный у ликвидированного российского офицера документ.

"Они думали, что через 12 часов будут в центре Киева", - заявил министр. По словам Резникова, россияне наивно ожидали, что в течение 72 часов после вторжения украинское правительство покинет столицу.

"Откровенно говоря, наши партнеры в разных столицах мира тоже были наивны. Они говорили нам, что вторжение неизбежно, и вы падете. У вас есть только 72 часа. Поэтому они не дали нам тяжелое вооружение", - говорит он. По словам Резникова, только после того, как Украина в конце марта освободила Киевскую область, западные партнеры начали поставлять Украине более тяжелое вооружение.