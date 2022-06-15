Супруге Додона запретили покидать Молдову

Галина Додон признана прокурорами Антикоррупционной прокуратуры обвиняемой и соучастницей по так называемому делу о кульке.

Супруга экс-президента Молдовы Игоря Додона Галина Додон сообщила, что признана обвиняемой в уголовном деле о коррупции, и ей запрещено покидать страну, передает Интерфакс.

"Я не признаю никакой вины. Это надуманное дело, чтобы опорочить моего мужа", - сказала Галина Додон журналистам, отказавшись от других комментариев.

Адвокаты сообщили, что она дала подписку о невыезде на 60 дней.

Молдавская пресса ранее сообщила со ссылкой на источники в прокуратуре, что Додон будут предъявлены обвинения по делу о пакете с деньгами. В рамках дела, получившего название "дело о кульке", проводится расследование по факту передачи в июне 2019 года беглым молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком пакета Додону, который на тот момент занимал пост президента. Из обнародованной видеозаписи и разговора двух политиков следовало, что в пакете была крупная сумма денег, предназначенная для финансирования партии социалистов Молдовы, которой руководил Додон.

Три дня назад Додон выразил возмущение тем, что его супруге вручили повестку в прокуратуру прямо на улице. Суд Кишинева отправил Додона под домашний арест на 30 суток. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса - пассивная коррупция, получение финансирования политической партией от преступной организации, незаконное обогащение и государственная измена. Додон и его партия считают уголовное дело политической расправой со стороны президента Санду и давлением на оппозицию.