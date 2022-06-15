В Мадриде стартует турнир претендентов: что ждет Теймура Раджабова?
Сегодня в Мадриде состоится церемония открытия турнира претендентов на шахматную чемпионскую корону, в котором примет участие азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.
Первый тур будет сыгран завтра. Перед стартом соревнования своими ожиданиями от выступления Теймура с пресс-службой Федерации шахмат Азербайджана (AŞF) поделился ее президент, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.
«Проблема Теймура заключается в том, что он участвовал в очень малом количестве турниров, - говорит глава AŞF. – Для этого есть объективные причины, о которых я не хотел бы говорить. С точки зрения игровой практики для него было очень важно сыграть на турнире в норвежском Ставангере. Все соперники в турнире претендентов – опытные, хорошо известные в мире гроссмейстеры. Теймура ждет напряженная борьба. Наше государство и федерация создали ему все условия для подготовки».
Махир Мамедов коснулся и неоднозначной ситуации, которая сложилась на турнире в Норвегии, когда в последнем туре Шахрияру Мамедъярову нужно было обыграть Теймура Раджабова для того, чтобы занять 1-е место. Однако Шахрияру победить не удалось, и в итоге он довольствовался 2-й позицией, уступив победу Магнусу Карлсену.
«В последние месяцы Шахрияр Мамедъяров практически не отдыхает, - говорит президент Федерации. – Он подряд участвует в крупных турнирах. Шахрияр – высококлассный шахматист, и поэтому получает много приглашений на соревнования. Тут можно отметить и Гран-при ФИДЕ, и Grand Chess Tour.
Несмотря на большое количество турниров, Мамедъярову удается улучшать свои результаты. Norway Chess – один из самых известных турниров последних лет. Шахрияр был очень близок к победе. Согласно жребию, в последнем туре его ждал поединок с Теймуром Раджабовым. Думаю, что наши шахматисты были в очень сложной психологической ситуации. Верю, что они боролись честно. В спорте всякое может быть. Если бы Шахрияр победил, то критики заговорили бы иначе. Тем не менее Мамедъяров, занявший 2-е место, провел один из лучших турниров в своей карьере».
Возвращаясь к турниру претендентов, стоит добавить, что в 1-м туре Теймур Раджабов (рейтинг – 2753) сыграет белыми фигурами с представителем Франции Алирезой Фируджей (2793).
Также в турнире примут участие Ян Непомнящий (Россия, 2766), Дин Лижэнь (Китай), Фабиано Каруана (США, 2783), Хикару Накамура (США, 2760), Рихард Раппорт (Венгрия, 2764) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2750). Соревнование пройдет в два круга и завершится 5 июля.
Напомним, что Теймур Раджабов получил на нынешний турнир специальное приглашение – wild card. Раджабов должен был сыграть на прошлом турнире претендентов, но отказался в марте 2020 года лететь в Екатеринбург из-за пандемии коронавируса, после чего его заменил француз Максим Вашье-Ляграв. Когда ФИДЕ была вынуждена прервать соревнование после первого круга, то многие посчитали, что замена азербайджанского гроссмейстера была несправедливой. После этого ФИДЕ приняла решение пригласить Теймура на следующий турнир претендентов.
Интересно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен не раз заявлял, что может отказаться от следующего чемпионского матча. Если это произойдет, то за корону сыграют победитель турнира претендентов-2022 и второй призер. Возможно, этот вопрос сойдет на нет, если в Мадриде победителем станет Фируджа. Именно с ним норвежец очень хочет встретиться в чемпионском матче.