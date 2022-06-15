В Мадриде стартует турнир претендентов: что ждет Теймура Раджабова?

Первый тур будет сыгран завтра. Перед стартом соревнования своими ожиданиями от выступления Теймура с пресс-службой Федерации шахмат Азербайджана (AŞF) поделился ее президент, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.

«Проблема Теймура заключается в том, что он участвовал в очень малом количестве турниров, - говорит глава AŞF. – Для этого есть объективные причины, о которых я не хотел бы говорить. С точки зрения игровой практики для него было очень важно сыграть на турнире в норвежском Ставангере. Все соперники в турнире претендентов – опытные, хорошо известные в мире гроссмейстеры. Теймура ждет напряженная борьба. Наше государство и федерация создали ему все условия для подготовки».

Махир Мамедов коснулся и неоднозначной ситуации, которая сложилась на турнире в Норвегии, когда в последнем туре Шахрияру Мамедъярову нужно было обыграть Теймура Раджабова для того, чтобы занять 1-е место. Однако Шахрияру победить не удалось, и в итоге он довольствовался 2-й позицией, уступив победу Магнусу Карлсену.

«В последние месяцы Шахрияр Мамедъяров практически не отдыхает, - говорит президент Федерации. – Он подряд участвует в крупных турнирах. Шахрияр – высококлассный шахматист, и поэтому получает много приглашений на соревнования. Тут можно отметить и Гран-при ФИДЕ, и Grand Chess Tour.

Несмотря на большое количество турниров, Мамедъярову удается улучшать свои результаты. Norway Chess – один из самых известных турниров последних лет. Шахрияр был очень близок к победе. Согласно жребию, в последнем туре его ждал поединок с Теймуром Раджабовым. Думаю, что наши шахматисты были в очень сложной психологической ситуации. Верю, что они боролись честно. В спорте всякое может быть. Если бы Шахрияр победил, то критики заговорили бы иначе. Тем не менее Мамедъяров, занявший 2-е место, провел один из лучших турниров в своей карьере».