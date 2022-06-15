Хикмет Гаджиев: ООН и ОБСЕ не называли Армению агрессором в период оккупации азербайджанских территорий

«В период членства в ООН и ОБСЕ Азербайджан подвергся агрессии, но эти международные организации не называли Армению агрессором». Об этом на панельных дискуссиях на тему «пересмотр глобальной структуры безопасности и перспектив мира», проходящих в рамках IX Глобального Бакинского форума на тему «угрозы глобальному миропорядку», заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, в которых требовалось, чтобы Армения покинула оккупированные азербайджанские земли.

«Однако эти резолюции не были выполнены. С другой стороны, мы столкнулись с двойными стандартами. В других конфликтах на постсоветском пространстве территориальная целостность стран признавалась однозначно, отношение же к Азербайджану основывалось на двойных стандартах», - сказал Хикмет Гаджиев.