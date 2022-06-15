Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа

Сейм Литвы признал вывоз украинских граждан в Россию депортацией украинского народа и призвал международное сообщество поступить так же, добиваться ответственности за эти преступления. Об этом сообщает Delfi.

Это решение поддержали 50 депутатов. Инициативу представили 23 парламентария из разных фракций, в том числе из оппозиционных «Партии труда» и «Социал-демократической партии».

В резолюции осуждается то, что свыше миллиона гражданских лиц оказались изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию или на подконтрольные ей территории с целью уничтожения украинской идентичности. Помимо этого, в документе подчеркивается, что было депортировано и 200 тысяч детей.

Также Сейм обратился с этой резолюцией к другим государствам, чтобы были привлечены к уголовной ответственности лица, организующие депортацию украинцев.