Тадич: Сербия может помочь в вопросе примирения Азербайджана и Армении

«Сербия как стратегический партнер Азербайджана может посодействовать восстановлению освобожденных земель по многим аспектам». Об этом журналистам заявил экс-президент Сербии Борис Тадич, участвующий в IX Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, Белград может поделиться своим опытом, как решать проблему с возвращением вынужденных переселенцев на освобожденные территории и помочь в вопросе примирения между бывшими сторонами конфликта, так как это очень важный аспект будущего совместного проживания и мира в регионе.

Говоря о текущем энергетическом кризисе, он отметил, что Сербия, к сожалению, не является энергетическим хабом. Поэтому, по словам Тадича, она вынуждена пользоваться интерконнекторами, чтобы подключиться к тем газопроводам, которые были построены Азербайджаном и его партнерами для доставки каспийского газа в Европу.

«Когда я был президентом, это было моей идеей - провести все газовые коридоры через Сербию и стать энергетическим хабом для Юго-Восточной Европы», - заявил Тадич.