Жители Мариуполя о жизни после прихода россиян: «Хуже, чем в аду»

Многим жителям оккупированного Россией Мариуполя так и не выплатили пенсии, а жизнь в городе после прихода российских военнослужащих «хуже, чем в аду». Об этом рассказали The Guardian мариупольцы, которым удалось выехать из города.

Местная жительница Татьяна, которая уехала из Мариуполя в апреле, рассказала, что в городе остались ее мать и сестра. Установленные Россией власти пообещали выплатить деньги, однако их получили очень немногие. По ее словам, пророссийские чиновники распорядились, чтобы пенсии могли получить только те мариупольцы, которые поменяли украинские паспорта на российские.

Кроме того, по словам источников издания, люди в значительной степени отрезаны от внешнего мира, так как в городе до сих пор ограничен доступ к мобильной связи и интернету. Спустя месяц после окончания осады «Азовстали» горожане продолжают жить без доступа к основным удобствам. Издание приводит слова 55-летнего слесаря Владимира Корчмы, всю жизнь прожившего в Мариуполе до российского вторжения: «Там было хуже, чем в аду. Нет слов, чтобы это описать. У нас не было ни газа, ни электричества. Вода была только у счастливчиков», - рассказал мужчина. Он покинул город в конце мая.