МЧС провело мероприятия по противопожарной безопасности в лесах

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и лесополосах Государственной противопожарной службой МЧС с участием ряда сотрудников профильных структур проведены информационно-просветительские мероприятия на тему «Пожарная безопасность лесов и лесополос» для руководства и персонала лесных хозяйств в селах Геранбойского, Уджарского и Зардабского районов.

На мероприятии обсудили предстоящие задачи, связанные с пожарной безопасностью. Также была предоставлена информация о требованиях пожарной безопасности в лесных массивах. Участники подчеркнули важность расчистки лесных массивов и прилегающих территорий, охраны коридоров высоковольтных линий электропередач от сухой травы, кустарников, сухих деревьев, расширения дорог для свободного движения пожарных машин.

В ходе мероприятий был представлен буклет «Лесная пожарная безопасность», плакаты. Перед соответствующими организациями были подняты вопросы, связанные с пожарной безопасностью в лесах и лесополосах.