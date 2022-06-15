Совещательный орган ЕС призывает предоставить Украине статус кандидата

Европейский экономический и социальный комитет, который является совещательным органом Европейского союза, призывает предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом говорится в резолюции, одобренной сегодня и опубликованной на сайте комитета.

"Европейский экономический и социальный комитет призывает Европейский совет предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на ее заседании 23-24 июня 2022 года. Статус кандидата должен быть предоставлен Украине без причинения ущерба нынешнему процессу присоединения стран Западных Балкан", - отмечается в резолюции.

Также Европейский экономический и социальный комитет выступает в поддержку создания системы продвижения интеграционных шагов на основе воплощения правовых норм ЕС.