Как сообщили в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто значение IX Глобального Бакинского форума. Отмечено, что форум стал одной из ведущих платформ для обсуждения актуальных вопросов в мировом масштабе.

Стороны обсудили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и ВОЗ. На встрече был затронут вопрос о коренных реформах в системе здравоохранения в Азербайджане. Одним из важных направлений долгосрочной стратегии развития, определенной президентом, является развитие здравоохранения, обеспечение населения медицинской помощью в соответствии с мировыми стандартами.

Али Асадов поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за постоянную поддержку, оказываемую Азербайджану в борьбе с COVID-19.

Было рассказано о работе, проводимой в Азербайджане в направлении борьбы с пандемией, подчеркнуто, что с первых дней болезни в нашей стране государством принимаются необходимые и последовательные меры для предотвращения инфекции. Сегодня ситуация с COVID-19 в Азербайджане очень позитивная, ограничения постепенно снимаются, в настоящее время осталось очень мало ограничений.

В то же время был доведен до внимания вклад Азербайджана в международное сотрудничество в области борьбы с COVID-19. Было отмечено, что Азербайджан напрямую или через Всемирную организацию здравоохранения оказал финансовую и гуманитарную помощь до 80 странам. По инициативе президента Азербайджана была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусной болезнью, чрезвычайный саммит Тюркского совета.

Вместе с тем было подчеркнуто, что в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека по инициативе Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения была принята резолюция "Обеспечение равного, разумного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19". Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил помощь Азербайджана Всемирной организации здравоохранения во всех сферах, в том числе в финансовой.