Зохра Агамирова вышла в финал чемпионата Европы

Сегодня в борьбу вступили сеньорки, выступавшие с обручем и мячом. Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова за упражнение с мячом заработала 32,050 балла, заняла в этом виде 5-е место и вышла в финал. За обруч Зохра удостоилась оценки 31,500 балла и стала 13-й.

Арзу Джалилова с результатом 26,900 балла стала 38-й с обручем и с показателем 31,250 балла расположилась на 13-м месте с мячом.

По сумме двух упражнений Агамирова занимает 7-е место, а Джалилова – 25-е. Завтра спортсменки выступят с булавами и лентой.

А сегодня также состоятся финалы у юниорок. Камила Гафарова вышла в финал с обручем и булавами, Алина Мамедова – с мячом, Медина Дамирова – с лентой.

На Евро выступит и групповая команда Азербайджана, которая стартует в Израиле 18 июня. Чемпионат Европы завершится 19-го числа.