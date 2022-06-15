Военный прокурор Азербайджана: «Зачем я должен уходить в отставку? Это я остановил пытки»
«Призывы к моей отставке абсурдны. Это я предотвратил пытки. Не будь меня, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Зачем я должен подавать в отставку?». Об этом в интервью местным журналистам заявил военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, комментируя сегодняшнюю акцию протеста родственников жертв «Тертерского дела».
«Мы приняли этих людей. Выяснилось, что среди них есть родственники людей, осужденных за госизмену. Там также были люди, которые не могут получить статус ветерана и жалуются на другие министерства. Были и люди, чьи жалобы расследуются. Можете узнать об этом в Генпрокуратуре, где создана следственная группа», - сказал военный прокурор.
У Ханлара Велиева также спросили о его отношении к заявлениям о том, что Наджемеддин Садыгов и Химет Гасанов, чьи имена упомянуты в «Тертерском деле», избежали ответственности.
«Военная прокуратура сделала все, что в ее полномочиях. Это дело не было закрыто, и на то есть основания. Потом началась война, после завершения которой расследование было продолжено. О дальнейших действиях можете поинтересоваться у Генпрокуратуры», - сказал Ханлар Велиев.
«Тертерское дело» – одно из самых скандальных в новой истории Азербайджана уголовных расследований по делу офицеров, обвиненных в предательстве и шпионаже. Всего по уголовным делам до сегодняшнего дня в целом выявлено 397 потерпевших. Это военные, которым были выдвинуты обвинения в государственной измене. Некоторые военные погибли, не выдержав пыток. Впоследствии они были реабилитированы посмертно.