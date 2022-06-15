Военный прокурор Азербайджана: «Зачем я должен уходить в отставку? Это я остановил пытки»

«Призывы к моей отставке абсурдны. Это я предотвратил пытки. Не будь меня, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Зачем я должен подавать в отставку?». Об этом в интервью местным журналистам заявил военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, комментируя сегодняшнюю акцию протеста родственников жертв «Тертерского дела».

«Мы приняли этих людей. Выяснилось, что среди них есть родственники людей, осужденных за госизмену. Там также были люди, которые не могут получить статус ветерана и жалуются на другие министерства. Были и люди, чьи жалобы расследуются. Можете узнать об этом в Генпрокуратуре, где создана следственная группа», - сказал военный прокурор.