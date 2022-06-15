НАТО о размещении войск на границе с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая модель размещения сил альянса у границ с Россией будет состоять из ряда элементов. Об этом он сообщил по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса, передает ТАСС.

«Первое — это усиление предварительного позиционирования. Мы уже увеличили свое присутствие, удвоили боевые группировки на восточном фланге с четырех до восьми за последние месяцы», — сообщил он.

Второй компонент — «это усиление боевых групп, в том числе с командными возможностями, что необходимо для быстрой организации подкрепления». И третий — «предварительное размещение оружия и техники со складами оружия и боеприпасов на месте».