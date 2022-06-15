Армянская оппозиция меняет тактику

Вопрос смещения премьер-министра Никола Пашиняна остается главной повесткой дня оппозиции, на пути к чему будет использован также новый инструмент - инициатива импичмента, заявляет оппозиция после того, как вчера на рассвете были убраны палатки протестующих с площади Франции в Ереване, и было заявлено об изменении тактики борьбы.

«Для процесса импичмента необходим процесс в двух направлениях. Первое: создание правовых и политических оснований для импичмента, которые есть, это ясно, в этом направлении делать особо нечего, и проявление действенного общественного, народного требования. Второе: выдвижение кандидата в премьер-министры народом», - сказал вице-спикер Национального собрания от оппозиции, депутат фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

Для того, чтобы начать процесс импичмента или отставки премьер-министра, нужны подписи не менее трети от общего числа депутатов, но такого числа депутатов у оппозиции нет.

На вопрос, уверен ли он, что в правящей фракции «Гражданский договор» есть хотя бы один депутат, который присоединится к инициативе оппозиции, Сагателян ответил: «Мы начнем процесс импичмента только тогда, когда будут достаточные условия для достижения успеха. Думаю, вы получили ответ на свой вопрос».