Украинская разведка добыла схему Крымского моста

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о получении подробной техдокументации Крымского моста. Об этом со ссылкой на опубликованное в соцсетях ведомства заявление сообщает ТАСС.

Вместе с сообщением о получении документации ведомство выложило в сеть презентацию, озаглавленную «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив». Пресс-служба утверждает, что в материале описываются подробные данные о «рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса».