Мехмет Агар - имя полное загадок и тайн. Так называемый лидер «глубинного государства» Турции нарушил обет молчания и впервые с 2008 года согласился ответить на вопросы азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

Мехмет Агар - бывший министр внутренних дел и юстиции Турции. Занимал должности начальника полиции Стамбула, губернатора Эрзурума. Около 20 лет являлся депутатом парламента, лидером Демократической партии Турции. В 2011 году был арестован сторонниками гюленистской группировки по обвинению в организации "преступного сообщества" Турции, однако на 361-й день вышел на свободу. С тех пор избегает общения с прессой. Сын Мехмета Агара - Толга Агар в настоящее время депутат парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития.

Интервью с Мехметом Агаром будет размещено на haqqin.az, на Youtube-канале Эйнуллы Фатуллаева, а также страницах журналиста в соцсетях 21 июня. Не пропустите!