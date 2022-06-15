Маска обвинили в организации пирамиды

Иск на $258 млрд подан в суд Нью-Йорка против предпринимателя Илона Маска и его компаний SpaceX и Tesla за участие в «крипто-пирамиде» посредством криптовалюты Dogecoin.

«Ответчики Илон Маск, SpaceX и Tesla вовлечены в крипто-пирамиду (схема Понци) посредством криптовалюты Dogecoin», — говорится в тексте судебного документа.

В иске отмечается, что с тех пор, как Маск начал развивать и продвигать эту криптовалюту в 2019 году, истец Кит Джонсон и другие люди, от лица которых он выступает, потеряли примерно $86 млрд.