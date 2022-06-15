Российский олигарх может лишиться всех денег
Федеральная прокуратура Нью-Йорка намерена арестовать более 5,3 млрд долларов на счету российского олигарха Константина Малофеева.
Малофеев фигурирует в санкционных списках против России за войну в Украине. С апреля под санкциями США находятся коммерческий банк и сеть из более чем 40 физических и юридических лиц, связанная с олигархом.
В Вашингтоне полагают, что Малофеев действовал или намеревался действовать "в интересах или от имени правительства России".