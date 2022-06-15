SOCAR жалуется на мошенников

В последнее время от имени Государственной Нефтяной Компании Азербайджана (SOCAR) юридическим и физическим лицам поступают различные предложения об индивидуальном и кооперативном сотрудничестве, трудоустройстве, а также о реализации инвестиционных возможностей и т.п.

Как сообщили в SOCAR, подобные запросы в основном подаются через социальные сети, электронную почту или телефонные звонки.

"В связи с этим мы призываем вас не доверять всякой неподтверждённой информации, которая не нашла отражение в официальных источниках SOCAR.

Мы заявляем, что к нашей компании не имеют никакого отношения лица, мошеннически использующие бренд SOCAR. Компания SOCAR не несет какой-либо ответственности за лжеобещания, сделанные от ее имени. Набор будущих сотрудников в SOCAR осуществляется на конкурсной основе в соответствии со стандартами и утвержденным регламентом компании”, -говорится в заявлении.