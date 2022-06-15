Зеленский опасается нового вторжения из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе «Говорить великий Львів».

"Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси.

Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно.

В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", - сказал он.