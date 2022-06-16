Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме по улице И. Оруджева потушен, сообщает МЧС.
* * *
В Баку произошел пожар в двухэтажном доме по улице И. Оруджева в Хатаинском районе.
На месте происшествия работают пожарные.
Пожар в жилом доме по улице И. Оруджева потушен, сообщает МЧС.
* * *
В Баку произошел пожар в двухэтажном доме по улице И. Оруджева в Хатаинском районе.
На месте происшествия работают пожарные.
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