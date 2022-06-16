Макрон готов видеть Украину в Евросоюзе

Евросоюз готов предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«Мы не имеем права сейчас... в такой сложный момент сказать украинцам – «приходите позже». Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата», - подчеркнул французский президент.

13 июня в Еврокомиссии состоялись предварительные дебаты касательно перспективы членства Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюзе. Журналист Рикард Йозвяк сообщал, что окончательное решение по данному вопросу будет обсуждаться 17 июня, а утвердить его страны-члены Евросоюза должны уже на следующей неделе. По его словам, пока остаются вопросы по Грузии.