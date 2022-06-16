Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия «ни на кого не нападала» на Украине, в то время как украинский режим «атакует мирных граждан и города». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине», – сказал министр, подчеркивая, что у России «не было иного выхода», и власти страны «многократно все это объясняли».

«Сейчас вашим западным оружием украинский режим атакует мирных граждан, города, точно так же, как они это делали в 2014 году, когда к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек», – добавил Лавров.