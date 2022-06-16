Вугар Ахмедов принял граждан в Гахе
Председатель ОАО «Азеришиг» Вугар Ахмедов принял жителей Гахского и Шекинского районов.
Перед приемом был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Гах, возложены цветы, выражено глубокое уважение к его памяти.
В ходе приема, состоявшегося в административном здании Гахской электросети, были даны ответы на соответствующие обращения, приняты меры по решению на месте некоторых поднятых вопросов, зарегистрировано письменное обращение по вопросам, требующим изучения.