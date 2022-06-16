Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать «спецоперацию» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО попробует использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы «сорвать успешное завершение спецоперации на Украине». Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Главное – не позволить России успешно завершить спецоперацию на Украине. Очевидно, что для достижения этой цели будут задействованы все имеющиеся в НАТО и его странах-членах ресурсы», - подчеркнула дипломат.