Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 01:02

Визит сразу четырех европейских лидеров в столицу Украины во время войны – событие уже не уникальное: 13 апреля в Киев приезжали президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Но все же в этот раз уровень представительства был помощнее по уровню влиятельности фигур: Франсуа Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и составивший им компанию президент Румынии Клаус Иоганнис. С некоторых пор посещение столицы неожиданно отважно воюющей страны стало обязательным пунктом в международной активности европейских лидеров. За сутки до этой четверки в Киеве были премьер-министр Черногории Дритан Абазович вместе с премьер-министром Албании Эди Рамой, а во время их встречи с Зеленским к переговорам дистанционно присоединился премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский. 11 июня приезжала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, причем это уже был ее второй визит (два раза приезжал и Анджей Дуда), первый она совершила еще 8 апреля.

На следующий день после нее, 9 апреля, приезжал Борис Джонсон. Эти двое засвидетельствовали относительную безопасность после того, как российские войска были отогнаны от Киева, и после поток желающих пожать руку Владимиру Зеленскому заметно вырос. О том, что безопасность такого мероприятия весьма относительна, мог бы рассказать глава ООН Антониу Гутерриш, во время визита которого по украинской столице был осуществлен ракетный удар. Одна из ракет поразила жилой дом в центре города, в результате погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич. В этот раз во время пребывания лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии воздушная тревога срабатывала два раза, но обошлось без обстрелов столицы. При этом нужно понимать, что целью ударов сейчас часто становятся железнодорожные объекты, так что отбытие из Киева, а сюда иностранные лидеры добираются на поезде, не означает, что опасность миновала. Помимо колоссального символического значения: засвидетельствовать солидарность украинскому народу в его борьбе с агрессором, целью визитов высоких гостей в последнее время являются два главных вопроса: уточнение взаимных позиций по поводу перевода Украины в статус кандидата в члены Европейского Союза и формы и объемы помощи в военном противостоянии России.

По первому вопросу все приезжавшие лидеры высказались единодушно: Украина заслужила получить статус кандидата в ЕС. Она каждый день на фронте доказывает свое право вхождения в сообщество европейских стран. Еще остается ряд моментов, связанных с реформированием ряда государственных сфер, но ничего, что не могло бы быть урегулировано в текущем порядке. Для Украины положительное решение будет, несомненно, историческим прорывом, а для всего мира сигналом, что Европа будет оказывать всестороннюю поддержку стране – без пяти минут члену ЕС. Что касается военной помощи, о ней говорилось и накануне в рамках Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-3), где, в частности, было объявлено о новом большом американском пакете на миллиард долларов, и нынешние европейские визитеры подтвердили готовность снабжать Украину всем необходимым для победы. Тем важнее это было сделать в Киеве, поскольку у граждан Украины начало складываться впечатление о недостаточной готовности Макрона и Шольца наращивать военную поддержку, да еще на фоне постоянных сообщений о телефонных переговорах лидеров Франции и Германии с Путиным. Неудивительно, что люди, ведущие тяжелую войну с превосходящей по многим параметрам армией Российской Федерации, склонны обвинять партнеров в неудовлетворительном уровне помощи. В адрес Макрона и особенно Шольца несутся весьма едкие замечания в украинском сегменте социальных сетей. Нынешний приезд, переговоры и их результаты во многом разрядят это недовольство.