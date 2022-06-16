Макрон: Запад не будет поставлять Украине наступательные вооружения

Западные страны «почти официально» договорились не поставлять Украине наступательные вооружения – танки и штурмовые самолеты. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев, передает ТАСС.

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять», – сказал Макрон.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский знает об этой договоренности.

Макрон также уточнил, что Франция помогает Украине, в основном, боеприпасами и «определенными видами вооружений», в том числе бронированной техникой. Кроме того, добавил он, Париж предоставил украинским силам 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR.