Грядет новая битва между Израилем и Палестиной
Высокопоставленный чиновник ХАМАС Мустафа аль-Саваф в своей статье, опубликованной в газете Falesteen, заявил, что палестинские националистические организации повышают свою военную готовность в преддверии военного противостояния с Израилем.
Он отметил, что «скоро действительно грядет битва с Израилем, которая охватит сектор Газа и всю Палестину».
«Это будет не легкая битва, а трудная война, в которой Израиль будет использовать всю свою мощь. Но и организации сопротивления не будут уступать в борьбе, жертвуя и используя свои силы и возможности», – добавил он.
«Я верю, что это будет первое решающее сражение, в котором мы с помощью Аллаха окажемся победителями», — заключил Саваф, который предположил, что война также будет вестись на иранском и ливанском фронтах параллельно с палестинским.