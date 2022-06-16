Грядет новая битва между Израилем и Палестиной

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Мустафа аль-Саваф в своей статье, опубликованной в газете Falesteen, заявил, что палестинские националистические организации повышают свою военную готовность в преддверии военного противостояния с Израилем.

Он отметил, что «скоро действительно грядет битва с Израилем, которая охватит сектор Газа и всю Палестину».

«Это будет не легкая битва, а трудная война, в которой Израиль будет использовать всю свою мощь. Но и организации сопротивления не будут уступать в борьбе, жертвуя и используя свои силы и возможности», – добавил он.