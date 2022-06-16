Новые тезисы Ильхама Алиева по Карабаху по горячим следам

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Достижению окончательного мира между Азербайджаном и Арменией может помешать нежелание Еревана забыть о «статусе Карабаха».

Именно такой вывод напрашивается из последних заявлений Армении, а также из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии Бакинского глобального форума.

Ильхам Алиев представил на суд международной общественности четыре тезиса

Прежде всего, предлагаю проанализировать последние заявления из Армении. После переговоров в Брюсселе 22 апреля в формате Алиев – Мишель – Пашинян стало ясно, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и, как заявил премьер-министр Никол Пашинян, готова «снизить планку в карабахском вопросе».

Стороны также договорились начать переговоры по пограничным вопросам и мирному соглашению. В целях реализации Брюссельских договоренностей были предприняты оперативные шаги, сформированы комиссии по пограничным вопросам и проведено их первое заседание на государственной границе двух стран.

Прогресс в пограничных вопросах получил полное одобрение и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе, которые однозначно поддерживают Брюссельский процесс.

Затем в Москве состоялось заседание Комиссии Мустафаева – Оверчука – Григоряна, сформированной на основании трехстороннего заявления от 11 января 2021 года, на котором стороны обсудили открытие коммуникаций в регионе.

Новую ситуацию предопределил «брюссельский формат»
Но и Москва не упускает доминантную роль, утверждая формат «Оверчук – Григорян – Мустафаев»

Однако запланированное в Москве второе заседание рабочих групп по делимитации и демаркации границ так и не состоялось. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила накануне, что Москва готова организовать новое заседание в ближайшее время.

Хотя дата второго заседания пограничных комиссий в Москве пока неизвестна, стороны сделали первый практический шаг к началу процесса делимитации границ.

Но ситуацию осложняет тот факт, что Россия стремится не только сохранить доминантную посредническую роль в приграничных переговорах, но и зафиксировать ведущую роль Москвы в процессе урегулирования. Именно вопросы «монополии» были главной целью переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова, состоявшихся несколько дней назад в Ереване, а потом – в Баку.

Тем не менее, стороны до сих пор не предприняли реальных шагов для начала мирных переговоров.

Одна из причин заключается в том, что, выразив готовность «понизить планку в карабахском вопросе», то есть, принять территории, находящиеся в настоящее время под контролем российских миротворческих сил, как неотъемлемую часть Азербайджана, армянская сторона требует для этих территорий отдельный правовой статус и пытается внести это требование в повестку предстоящих мирных переговоров.

Одновременно Армения продолжает настаивать, что мирные переговоры, в том числе, по вопросу статуса, должны проходить в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как известно, согласие Пашиняна «понизить планку» в вопросе Карабаха вызвало протестное движение реваншистских сил в Армении, которые отрицают принадлежность к Азербайджану территорий, контролируемых российскими миротворцами. Правда, спустя полутора месяцев движение «сопротивления» или «спасения» выдохлось и было распущено. Из чего можно сделать вывод, что подавляющая часть армянского общества согласна с подходом Пашиняна к карабахскому вопросу.

И вот тут выясняется, что пресловутое пашиняновское «снижение планки» вовсе не означает отказ Армении от территориальных претензий к Азербайджану. В частности, кабинет министров Армении продолжает повторять, что проживающим в Карабахе армянам необходимо предоставить какой-то статус, дабы «защитить их безопасность и права». В последний раз Пашинян сделал такое заявление 15 июня на заседании парламента Армении.

Здесь уместно напомнить, что по итогам 44-дневной войны азербайджанская сторона полностью исключает необходимость какого-либо статуса для армян, проживающих на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами. Кроме того, Баку не намерен возвращаться к формату Минской группы ОБСЕ и призывает к двухсторонним мирным переговорам.

Именно этой теме президент Ильхам Алиев посвятил часть своего выступления на открытии Бакинского глобального форума. Приведем лишь основные тезисы главы государства:

Накануне мир услышал однозначную позицию Алиева

- Азербайджан не даст никакого правового статуса армянам, компактно проживающим на его территории. Их безопасность и права могут быть защищены в рамках Конституции Азербайджана. Этот принцип отражен в заявлении, сделанном по окончании переговоров в Брюсселе;

- Заявления о статусе Армении (сделанные как правительством, так и представителями реваншистских сил) рассматриваются, как территориальные претензии к Азербайджану. Если армянская сторона не уточнит свои заявления о статусе, Азербайджан будет вынужден предъявить территориальные претензии к Армении и потребовать отдельный статус для азербайджанцев, проживавших в Зангезуре;

- Проведение переговоров в формате практически изжившей себя Минской группы полностью исключено. Обращение армянской стороны к Минской группе раздражает Баку и препятствует началу мирных переговоров;

- Необходимо всячески избегать заявлений о том, что «нагорно-карабахский конфликт» еще не решен. Конфликт решен и его больше не существует. Предстоит решить вопросы делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, открытия Зангезурского коридора и подписания окончательного мирного соглашения. Открытие Зангезурского коридора для Азербайджана – дело принципа, и, если этот коридор не будет открыт в ближайшее время, мира не будет.

Примечание. В своем выступлении президент Ильхам Алиев напомнил, что Минская группа бездействует уже почти 30 лет, и отметил, что данная структура не заслуживает благодарности ввиду неэффективной деятельности. 

«Мы их не благодарим, мы с ними прощаемся», - иронично подвел итог глава государства.

Таким образом, сравнение заявлений, сделанных в разное время Арменией, с недавним посланием президента Азербайджана к международной аудитории показывает, что реальные шаги к миру остаются сложной задачей.

Поскольку в минувшей 44-дневной войне Армения является капитулировавшей стороной, её намерения выдвигать Азербайджану условия по статусу или другим вопросам выглядят, по меньше мере, не релевантно.

В свою очередь, Азербайджан поставил перед Арменией по итогам 44-дневной войны предельно конструктивные условия, предложив отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и сформировать нормальные двусторонние отношения в соответствии с международным правом и практикой.

Но, похоже, в Армении до сих пор уверены, что на календаре 2019 год, и сопредседатели Минской группы по-прежнему колесят по региону в бесплодных поисках гипотетических компромиссов и вариантов «сближения сторон».

Необходимо признать очевидный факт – именно и только дипломатическая импотентность Минской группы ОБСЕ вынудила Азербайджан встать из-за стола переговоров, взяться за оружие и окончательно решить все вопросы.

А после того, как война закончилась освобождением оккупированных азербайджанских территорий и капитуляцией Армении, эстафета была вновь передана дипломатии.

Но совсем в других условиях, господа, в других реалиях!

В этой ситуации стремление армянской стороны вернуться к дипломатии довоенного периода очень напоминают попытку затолкать зубную пасту обратно в тюбик.