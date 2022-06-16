Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:40

Достижению окончательного мира между Азербайджаном и Арменией может помешать нежелание Еревана забыть о «статусе Карабаха». Именно такой вывод напрашивается из последних заявлений Армении, а также из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии Бакинского глобального форума.

Прежде всего, предлагаю проанализировать последние заявления из Армении. После переговоров в Брюсселе 22 апреля в формате Алиев – Мишель – Пашинян стало ясно, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и, как заявил премьер-министр Никол Пашинян, готова «снизить планку в карабахском вопросе». Стороны также договорились начать переговоры по пограничным вопросам и мирному соглашению. В целях реализации Брюссельских договоренностей были предприняты оперативные шаги, сформированы комиссии по пограничным вопросам и проведено их первое заседание на государственной границе двух стран. Прогресс в пограничных вопросах получил полное одобрение и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе, которые однозначно поддерживают Брюссельский процесс. Затем в Москве состоялось заседание Комиссии Мустафаева – Оверчука – Григоряна, сформированной на основании трехстороннего заявления от 11 января 2021 года, на котором стороны обсудили открытие коммуникаций в регионе.

Однако запланированное в Москве второе заседание рабочих групп по делимитации и демаркации границ так и не состоялось. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила накануне, что Москва готова организовать новое заседание в ближайшее время. Хотя дата второго заседания пограничных комиссий в Москве пока неизвестна, стороны сделали первый практический шаг к началу процесса делимитации границ. Но ситуацию осложняет тот факт, что Россия стремится не только сохранить доминантную посредническую роль в приграничных переговорах, но и зафиксировать ведущую роль Москвы в процессе урегулирования. Именно вопросы «монополии» были главной целью переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова, состоявшихся несколько дней назад в Ереване, а потом – в Баку. Тем не менее, стороны до сих пор не предприняли реальных шагов для начала мирных переговоров. Одна из причин заключается в том, что, выразив готовность «понизить планку в карабахском вопросе», то есть, принять территории, находящиеся в настоящее время под контролем российских миротворческих сил, как неотъемлемую часть Азербайджана, армянская сторона требует для этих территорий отдельный правовой статус и пытается внести это требование в повестку предстоящих мирных переговоров. Одновременно Армения продолжает настаивать, что мирные переговоры, в том числе, по вопросу статуса, должны проходить в рамках Минской группы ОБСЕ. Как известно, согласие Пашиняна «понизить планку» в вопросе Карабаха вызвало протестное движение реваншистских сил в Армении, которые отрицают принадлежность к Азербайджану территорий, контролируемых российскими миротворцами. Правда, спустя полутора месяцев движение «сопротивления» или «спасения» выдохлось и было распущено. Из чего можно сделать вывод, что подавляющая часть армянского общества согласна с подходом Пашиняна к карабахскому вопросу. И вот тут выясняется, что пресловутое пашиняновское «снижение планки» вовсе не означает отказ Армении от территориальных претензий к Азербайджану. В частности, кабинет министров Армении продолжает повторять, что проживающим в Карабахе армянам необходимо предоставить какой-то статус, дабы «защитить их безопасность и права». В последний раз Пашинян сделал такое заявление 15 июня на заседании парламента Армении. Здесь уместно напомнить, что по итогам 44-дневной войны азербайджанская сторона полностью исключает необходимость какого-либо статуса для армян, проживающих на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами. Кроме того, Баку не намерен возвращаться к формату Минской группы ОБСЕ и призывает к двухсторонним мирным переговорам. Именно этой теме президент Ильхам Алиев посвятил часть своего выступления на открытии Бакинского глобального форума. Приведем лишь основные тезисы главы государства: