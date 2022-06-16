Новые тезисы Ильхама Алиева по Карабаху по горячим следам
Достижению окончательного мира между Азербайджаном и Арменией может помешать нежелание Еревана забыть о «статусе Карабаха».
Именно такой вывод напрашивается из последних заявлений Армении, а также из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии Бакинского глобального форума.
Прежде всего, предлагаю проанализировать последние заявления из Армении. После переговоров в Брюсселе 22 апреля в формате Алиев – Мишель – Пашинян стало ясно, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и, как заявил премьер-министр Никол Пашинян, готова «снизить планку в карабахском вопросе».
Стороны также договорились начать переговоры по пограничным вопросам и мирному соглашению. В целях реализации Брюссельских договоренностей были предприняты оперативные шаги, сформированы комиссии по пограничным вопросам и проведено их первое заседание на государственной границе двух стран.
Прогресс в пограничных вопросах получил полное одобрение и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе, которые однозначно поддерживают Брюссельский процесс.
Затем в Москве состоялось заседание Комиссии Мустафаева – Оверчука – Григоряна, сформированной на основании трехстороннего заявления от 11 января 2021 года, на котором стороны обсудили открытие коммуникаций в регионе.
Однако запланированное в Москве второе заседание рабочих групп по делимитации и демаркации границ так и не состоялось. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила накануне, что Москва готова организовать новое заседание в ближайшее время.
Хотя дата второго заседания пограничных комиссий в Москве пока неизвестна, стороны сделали первый практический шаг к началу процесса делимитации границ.
Но ситуацию осложняет тот факт, что Россия стремится не только сохранить доминантную посредническую роль в приграничных переговорах, но и зафиксировать ведущую роль Москвы в процессе урегулирования. Именно вопросы «монополии» были главной целью переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова, состоявшихся несколько дней назад в Ереване, а потом – в Баку.
Тем не менее, стороны до сих пор не предприняли реальных шагов для начала мирных переговоров.
Одна из причин заключается в том, что, выразив готовность «понизить планку в карабахском вопросе», то есть, принять территории, находящиеся в настоящее время под контролем российских миротворческих сил, как неотъемлемую часть Азербайджана, армянская сторона требует для этих территорий отдельный правовой статус и пытается внести это требование в повестку предстоящих мирных переговоров.
Одновременно Армения продолжает настаивать, что мирные переговоры, в том числе, по вопросу статуса, должны проходить в рамках Минской группы ОБСЕ.
Как известно, согласие Пашиняна «понизить планку» в вопросе Карабаха вызвало протестное движение реваншистских сил в Армении, которые отрицают принадлежность к Азербайджану территорий, контролируемых российскими миротворцами. Правда, спустя полутора месяцев движение «сопротивления» или «спасения» выдохлось и было распущено. Из чего можно сделать вывод, что подавляющая часть армянского общества согласна с подходом Пашиняна к карабахскому вопросу.
И вот тут выясняется, что пресловутое пашиняновское «снижение планки» вовсе не означает отказ Армении от территориальных претензий к Азербайджану. В частности, кабинет министров Армении продолжает повторять, что проживающим в Карабахе армянам необходимо предоставить какой-то статус, дабы «защитить их безопасность и права». В последний раз Пашинян сделал такое заявление 15 июня на заседании парламента Армении.
Здесь уместно напомнить, что по итогам 44-дневной войны азербайджанская сторона полностью исключает необходимость какого-либо статуса для армян, проживающих на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами. Кроме того, Баку не намерен возвращаться к формату Минской группы ОБСЕ и призывает к двухсторонним мирным переговорам.
Именно этой теме президент Ильхам Алиев посвятил часть своего выступления на открытии Бакинского глобального форума. Приведем лишь основные тезисы главы государства:
- Азербайджан не даст никакого правового статуса армянам, компактно проживающим на его территории. Их безопасность и права могут быть защищены в рамках Конституции Азербайджана. Этот принцип отражен в заявлении, сделанном по окончании переговоров в Брюсселе;
- Заявления о статусе Армении (сделанные как правительством, так и представителями реваншистских сил) рассматриваются, как территориальные претензии к Азербайджану. Если армянская сторона не уточнит свои заявления о статусе, Азербайджан будет вынужден предъявить территориальные претензии к Армении и потребовать отдельный статус для азербайджанцев, проживавших в Зангезуре;
- Проведение переговоров в формате практически изжившей себя Минской группы полностью исключено. Обращение армянской стороны к Минской группе раздражает Баку и препятствует началу мирных переговоров;
- Необходимо всячески избегать заявлений о том, что «нагорно-карабахский конфликт» еще не решен. Конфликт решен и его больше не существует. Предстоит решить вопросы делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, открытия Зангезурского коридора и подписания окончательного мирного соглашения. Открытие Зангезурского коридора для Азербайджана – дело принципа, и, если этот коридор не будет открыт в ближайшее время, мира не будет.
Примечание. В своем выступлении президент Ильхам Алиев напомнил, что Минская группа бездействует уже почти 30 лет, и отметил, что данная структура не заслуживает благодарности ввиду неэффективной деятельности.
«Мы их не благодарим, мы с ними прощаемся», - иронично подвел итог глава государства.
Таким образом, сравнение заявлений, сделанных в разное время Арменией, с недавним посланием президента Азербайджана к международной аудитории показывает, что реальные шаги к миру остаются сложной задачей.
Поскольку в минувшей 44-дневной войне Армения является капитулировавшей стороной, её намерения выдвигать Азербайджану условия по статусу или другим вопросам выглядят, по меньше мере, не релевантно.
В свою очередь, Азербайджан поставил перед Арменией по итогам 44-дневной войны предельно конструктивные условия, предложив отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и сформировать нормальные двусторонние отношения в соответствии с международным правом и практикой.
Но, похоже, в Армении до сих пор уверены, что на календаре 2019 год, и сопредседатели Минской группы по-прежнему колесят по региону в бесплодных поисках гипотетических компромиссов и вариантов «сближения сторон».
Необходимо признать очевидный факт – именно и только дипломатическая импотентность Минской группы ОБСЕ вынудила Азербайджан встать из-за стола переговоров, взяться за оружие и окончательно решить все вопросы.
А после того, как война закончилась освобождением оккупированных азербайджанских территорий и капитуляцией Армении, эстафета была вновь передана дипломатии.
Но совсем в других условиях, господа, в других реалиях!
В этой ситуации стремление армянской стороны вернуться к дипломатии довоенного периода очень напоминают попытку затолкать зубную пасту обратно в тюбик.