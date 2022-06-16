Баку между Давосом и Мюнхеном: наш вклад в глобальную безопасность заметки на полях
Вчера в Баку стартовал традиционный «Глобальный форум». Впервые данное мероприятие было проведено в 2013 году под эгидой «Южно-Кавказского форума». Позднее оно вошло в линейку традиционных международных встреч под названием «Глобальный Бакинский форум», который объединяет бывших и действующих глав государств и правительств, известных политиков, экспертов, а также государственных, политических и общественных деятелей из многих стран мира.
Тема нынешнего форума - «Угрозы глобальному миропорядку» - выглядит особенно актуально в контексте продолжающейся войны в Украине и возникновения новых очагов вооруженных конфликтов.
Организаторы форума - Международный Центр Низами Гянджеви, не случайно выбрали наиболее актуальную проблематику современной международной повестки дня. Происходящие в мире события угрожают мировому порядку, являясь новыми вызовами глобальной безопасности и стабильности. Тот факт, что опытные политики, государственные деятели и влиятельные эксперты из десятков стран мира собрались в столь неспокойное время в Баку, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, является вкладом Азербайджана в обеспечение глобальной безопасности.
В форуме, который проходит под эгидой президента Азербайджана Ильхама Алиева, принимают участие более 300 гостей, в том числе, президент Албании Илир Мета, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Боснии и Герцеговины Шефик Яферович, бывшие лидеры многих стран, а также руководители Всемирной организации здравоохранения, Лиги арабских государств и других организаций.
К участникам Форума обратились лидеры Великобритании, Италии, Латвии и других стран.
Глобальный Бакинский Форум приобретает с каждым годом все больший авторитет не только из-за актуальности обсуждаемых тем, но и благодаря профессиональному опыту и регалиям его участников. Сегодня за ГБФ закрепилось реноме влиятельной и престижной международной площадки для поиска решений ключевых вопросов мировой повестки дня. По своей значимости Глобальный Бакинский форум сопоставим с Мюнхенской конференцией по безопасности и Давосским экономическим форумом. Однако по охвату и актуальности дискутируемых тем ГБФ превосходит и Давос, и Мюнхен.
Как известно, форум в Давосе освещает только экономические вопросы и основные вызовы, стоящие перед мировой экономикой. На традиционной Мюнхенской конференции политики, эксперты и представители власти обсуждают актуальные вопросы безопасности. В то время как Бакинский форум – явление более универсальное, поскольку его участники обсуждают комплекс политических, экономических и гуманитарных вопросов, стоящих сегодня перед человечеством.
Несомненно, форум важен и с точки зрения доведения до международной аудитории позиций Азербайджана по ключевым вопросам повестки дня. Если до 44-дневной войны Азербайджан использовал площадку ГБФ, чтобы довести до мирового сообщества реальное положения вещей в так называемом «карабахском вопросе», то теперь Бакинский форум – это своеобразное зеркало, объективно отражающее политические и экономические процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа.
Не случайно президент Азербайджана Ильхам Алиев посвятил большую часть своего выступления на открытии форума факторам, препятствующим достижению мира между Арменией и Азербайджаном.