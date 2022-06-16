Глава штаба обороны Британии: Россия уже «стратегически проиграла»

Россия уже «стратегически проиграла» войну с Украиной, понеся большие потери и усилив НАТО, к которому хотят присоединиться Финляндия и Швеция, заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

«Это ужасная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину», - считает высокопоставленный офицер, слова которого приводит Русская служба BBC.

По мнению Радакина, президент России Владимир Путин может добиться тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощи своей армии. Такой высокой ценой Путин смог завоевать крошечную часть территории, получив при этом 50 тыс. человек убитыми или ранеными, добавил Радакин.

Глава штаба обороны Британии еще раз заверил, что Великобритания будет поддерживать Киев в долгосрочной перспективе поставками большого количества оружия.