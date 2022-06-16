США: Китай «все же сделал свой выбор»

Заявления Китая о нейтралитете в том, что касается войны в Украине, не соответствуют реальному положению вещей, сказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор», – заявил Прайс, добавив, что Китай предпочитает оставаться на стороне России, передает Корреспондент.net.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Китай продолжает повторять российскую пропаганду на многих фронтах, что «очень тревожно». «Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, имеющие место в Украине, те зверства, которые мы видели своими глазами благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай», – подчеркнул представитель Госдепа, добавив, что «позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР не больше чем пустое заявление».