Чипы западных компаний обнаружили в российской военной технике. США начинают большое расследование

По сведениям The Washington Post, расследование проводят Минторг США и ФБР. Представители ведомств выясняют у американских компаний, как произведенная ими электроника попала к российскому ВПК с учётом действующих экспортных ограничений.

Власти США выясняют, как чипы производства американских компаний оказались установлены на российской военной технике и снаряжении, которые используются в войне в Украине. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Washington Post.

«Наша цель – попытаться отследить это до американского поставщика. Как это попало в эти системы вооружений», - заявил изданию неназванный представитель Минторга.

«Тот факт, что чип компании обнаружен в системе вооружений, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Однако мы начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему», - добавил чиновник.

Как пишет The Washington Post, следователи из разных стран идентифицировали западную электронику в обнаруженной в Украине российской технике и военном оборудовании. Как заявили газете в базирующейся в Лондоне организации Conflict Armament Research (CAR), которая отслеживает поставки вооружений и боеприпасов в военной зоне, большая часть этой электроники была произведена до того, как США ужесточили экспортный контроль в отношении РФ в 2014 году, однако некоторые детали были изготовлены не ранее 2020 года. Сотрудники CAR, посетившие в прошлом месяце Украину, утверждают, что обнаружили в найденной там российской технике и средствах связи компоненты производства 70 компаний, базирующихся в США и Европе.

В 2014 году, поясняет издание, власти США расширили список микросхем, для продажи которых конечным военным пользователям в РФ производители должны были получать соответствующую лицензию Минторга. После вторжения РФ в Украину США и ряд других стран запретили продажу чипов представителям российского ВПК.