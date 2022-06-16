По Николаеву ударили ракетами: есть погибший и раненые

Российские военные ударили ракетами по украинскому городу Николаев. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики", - сообщил он.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что от ракетного удара в Николаеве пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.

"На данный момент один погибший и шесть раненых (из них один ребёнок). Ведутся спасательные работы", - сказал Ким.