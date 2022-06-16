Генштаб Украины: российские войска понесли значительные потери в Херсонской области

Российские войска понесли значительные потери в Херсонской области Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. В течение суток в Донецкой области воины территориальной обороны Вооруженных сил Украины сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и на Запорожье. На Херсонщине у врага значительные потери в живой силе", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы осуществляют давление на россиян на юге страны, целью которого является освобождение Херсона. В Херсонской области украинские военные осуществляют наступление по трем направлениям, напоминает УНИАН.

По данным аналитиков Sky News, украинская армия успешно продвигается в оккупированный россиянами Херсон. На некоторых участках фронта украинские силы достигли ударного расстояния до ключевых населенных пунктов.