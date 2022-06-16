Суд обязал крупнейший российский ИТ-холдинг Softline принести извинения за клевету в адрес Зии Гусейнзаде

Бывший глава компании Softline в Азербайджане Зия Гусейнзаде выиграл суд по делу о клевете против крупнейшего российского ИТ-холдинга Softline.

В апреле 2022 года вице-президентом ИТ-холдинга Softline на официальном веб-сайте была опубликована и произведена рассылка с информацией, не соответствующей действительности, с целью опорочить деловую репутацию Гусейнзаде.

Вследствие судебного разбирательства суд обязал Softline в лице вице-президента Владимира Разуваева предоставить опровержение опубликованной ложной информации и принести публичные извинения Зие Гусейнзаде от имени холдинга за клевету.