Вооруженные силы Украины нанесли удар по россиянам во временно оккупированной Новой Каховке (город в Херсонской области Украины). Они обстреляли базу армии РФ, где находилась техника и, вероятно, личный состав российской армии.

Сообщения о взрыве в населенном пункте начали поступать вчера, 16 июня. Затем в местных Telegram-каналах появились снимки и видео с места события. По ним издание "Милитарный" определило, где находилась база россиян, и каким оружием нанесли удар.

Российские войска располагались на территории мебельной фабрики в Новой Каховке. На фотографиях заметно, что благодаря точному попаданию удалось уничтожить как минимум несколько единиц техники.