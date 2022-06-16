Медицинская общественность Азербайджана почтила память Гейдара Алиева и врачей-шехидов Отечественной войны
Сегодня, 17 июня, в День профессионального праздника медицинских работников Азербайджана представители медицинской общественности во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно сообщению, затем были возложены цветы к могилам выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, видного общественного деятеля, организатора здравоохранения Азиза Алиева и известного ученого Тамерлана Алиева.
Представители медицинской общественности Азербайджана на Второй Аллее почетного захоронения почтили и память врачей, погибших в Отечественной войне, возложили цветы к их могилам.
В соответствии с распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года ежегодно 17 июня отмечается в нашей стране как профессиональный праздник медицинских работников.