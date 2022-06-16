Медведеву хотели продать его первую «семерку» в три раза дороже

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил о своем опыте владения продукцией отечественного автопрома. Поводом для его публикации в четверг в Telegram-канале стала дискуссия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по поводу обеспечения чиновников "Ладами".

"Первая моя машина была белая "семерка" жигулей ("Лада-2107"). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно $5 000 (даю в инвалюте, так проще из-за курса). Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой", - написал Медведев. "Хотя сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот", - заметил он.