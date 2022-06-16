Медведеву хотели продать его первую «семерку» в три раза дороже
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил о своем опыте владения продукцией отечественного автопрома. Поводом для его публикации в четверг в Telegram-канале стала дискуссия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по поводу обеспечения чиновников "Ладами".
"Первая моя машина была белая "семерка" жигулей ("Лада-2107"). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно $5 000 (даю в инвалюте, так проще из-за курса). Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой", - написал Медведев. "Хотя сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот", - заметил он.
Зампред Совбеза рассказал, что потом продал машину "раза в три дешевле". "Каково же было мое удивление, когда летом 2008-го, уже после избрания (на пост президента РФ - прим.), мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за $15 000. Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца", - поделился подробностями истории Медведев.
Публикацию, названную "Про "Лады" и намерение пересадить на них чиновников", он закончил "моралью" - "Всем чиновникам - только "Лады" - и улыбающимся смайликом.