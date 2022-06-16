Прокуратура о подрыве на мине сотрудника Агентства в Джебраиле обновлено 10:49
Утром в пятницу, 17 июня, сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) 32-летний Рухин Велиев получил телесные травмы в результате подрыва на противопехотной мине на территории Джебраильского района. Об этом haqqin.az сообщили в районной прокуратуре.
Отмечается, что сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
Расследование продолжается.
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Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) подорвался на мине в Джебраиле.
Как сообщает haqqin.az, взрыв противопехотной мины произошел в пятницу, 17 июня, на территории Джебраильского района во время выполнения сотрудником работ по разминированию.
В Агентстве сообщили, что в данный момент продолжается расследование.