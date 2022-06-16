Курскую область снова обстреляли

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что противник обстрелял село с минометов, пострадавших нет. Об этом он написал в Telegram.

При этом Старовойт не уточнил, о каком "противнике" идет речь и не сообщил, с какой стороны велись обстрелы.

"Сегодня (17 июня – ред.) около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стекла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных", - написал губернатор.