Армяне перехватили у Украины крупную партию оружия

Однако и здесь украинские закупщики оружия снова сталкиваются с Россией, которой тоже надо пополнять истощающиеся запасы вооружения. Так, в мае работающие на Украину чешские и польские брокеры практически договорились о закупке у болгарского поставщика бронемашин и артиллерийских снарядов, когда группа армянских покупателей предложила в полтора раза больше денег и выиграла контракт, рассказал The Wall Street Journal депутат Верховной Рады Украины, знакомый с ходом переговоров.

Почти с первых дней российской агрессии Украина призывает союзников на Западе предоставить ей больше оружия. Вначале это в основном было оружие для защиты, теперь же, когда украинской армии нужна дальнобойная артиллерия, чтобы противостоять российским войскам, гаубицы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) поступают медленно и к тому же в недостаточных количествах. И потому Украина пытается покупать оружие на мировом рынке. Речь идет в основном о технике советского, частично российского производства. Об этом пишет в своей статье российское издание The Moscow Times.

По словам украинского депутата, «мы абсолютно уверены, что это оружие не пойдет в Армению, но, вероятно, будет отправлено в Россию. Они понимают, что мы ищем и где».

Брокеры, работающие на мировом рынке оружия, утверждают, что Россия не только пытается перебивать цены, но и грозит странам, на вооружении которых стоят российские системы, перестать предоставлять им комплектующие и услуги по обслуживанию.

В мае на брифинге в Вашингтоне министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказывал, что Великобритания и США изучали ситуацию в 23 странах, располагающих стрелковым оружием и военной техникой российского производства, с целью их закупки и передачи Украине. «Наполовину наша помощь заключалась в следующем: где мы можем это найти? И иногда мы сталкивались с русскими, которые в тех же странах искали некоторые из тех же видов вооружений, чтобы обеспечить [свою армию], потому что они быстро заканчиваются», – сказал Уоллес.

Иногда украинские закупщики и помогающие им представители правительств США и Великобритании опаздывали с заключением контрактов либо потенциальные сделки срывались, пишет WSJ. Украинский депутат – второй собеседник газеты объясняет это тем, что российские разведслужбы в этих случаях действовали эффективно, а разведслужбы Украины и ее союзников – нет.

По информации западных разведок, российская армия сильно истощена. На днях Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что по всей стране идут поиски бойцов и вооружений, вплоть до расконсервирования старых танков со складов на Дальнем Востоке. По подсчетам Oryx, Россия потеряла уничтоженными, поврежденными, брошенными и захваченными 4328 единиц боевой техники, включая 774 танка, 432 бронетранспортера, 853 боевых машин пехоты, 82 РСЗО, 47 вертолетов и т.д. Украина, по тем же данным, лишилась 1159 единиц техники, включая 194 танка, 88 БТР, 135 БМП, 19 РСЗО, 11 вертолетов и т.д.