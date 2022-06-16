Иран контрабандой провозит оружие в Аргентину для КСИР

Посольство Израиля в Буэнос-Айресе выразило обеспокоенность деятельностью иранских авиакомпаний по всей Латинской Америке. Соответствующее заявление было обнародовано в четверг, 16 июня, пишет mignews.com.

"Израиль особенно обеспокоен деятельностью Mahan Air и Fars Air Qeshm, которые используются Ираном для передачи оружия для отряда "Аль-Кудс" КСИР, находящегося под санкциями США", - сказано в заявлении.

По данным посольства, Иран предпринимает постоянные попытки установить свое влияние во всем мире в целом и в Южной Америке в частности.

"Все это является доказательствами иранской деятельности в Латинской Америке, включая попытки похищения и убийства израильских гражданских наемниками "Аль-Кудс" в Колумбии", - добавили в посольстве.