Азербайджанские пилоты примут участие в учениях «Анатолийский орел»

В Турции пройдут международные летно-тактические учения «Анатолийский орел-2022», в которых примут участие и азербайджанские ВВС. В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что нашу страну на международных учениях будут представлять пилоты и авиационные средства Военно-воздушных сил.

Согласно сообщению, на авиабазе в турецкой Конье при участии военнослужащих разных стран состоялся брифинг, посвященный подготовке к учениям.

Сначала участникам была предоставлена подробная информация о планировании учений, территории их проведения, процессе подготовки и задачах, которые будут выполнены поэтапно.