Сообщается, что 15 человек, находившихся в здании, эвакуированы в безопасное место, 4 человека были спасены.

Пожар, вспыхнувший в жилом доме на территории поселка Ахмедлы, потушен сотрудниками Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

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Утром в пятницу, 17 июня, на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице М.Хади в поселке Ахмедлы.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, для тушения пожара были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что пожар произошел в квартире, расположенной на 8 этаже здания. Благодаря деятельности пожарных распространение огня в другие квартиры было предотвращено. Жители здания были эвакуированы на безопасную территорию.