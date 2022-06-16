По данным «Думской», на борту буксира находились 33 человека: 23 ранены, 10 пропали без вести. Страна.UA со ссылкой на открытые источники пишет, что экипаж судна - 26 человек.

«Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом «Тор», буксир превращен в плавучий костер. По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию», - говорится в заявлении командования.

В результате удара ВМС Украины по российскому буксиру «Василий Бех» поражено 70% экипажа, судьба остальных неизвестна. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

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Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили буксир российских войск с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный. Об этом сообщили в ВМС ВСУ в Фейсбуке.

"ВМС ВС Украины поразили очередной "аналогов нет" – буксир из ЗРК "ТОР" на борту. В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех" во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало ВМС ВСУ демилитаризировать российских захватчиков", - говорится в информации ВМС.