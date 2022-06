* * * 11:24

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили буксир российских войск с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный. Об этом сообщили в ВМС ВСУ в Фейсбуке.

"ВМС ВС Украины поразили очередной "аналогов нет" – буксир из ЗРК "ТОР" на борту. В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех" во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало ВМС ВСУ демилитаризировать российских захватчиков", - говорится в информации ВМС.

Better video, clearly shows the Russian tug being hit by two Ukrainian antiship cruise missiles https://t.co/spvmBlfFzK pic.twitter.com/wJni7UsgNy